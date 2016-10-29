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Cumhuriyet'in çocukları 29 Ekim'i coşkuyla kutladı

Bahçeşehir Okulları Cumhuriyetimiz'in 93. Kuruluş yılı şerefine '29 Ekim Cumhuriyet Gençleri Konseri' ile kutladı.

Cumhuriyetin çocukları 29 Ekimi coşkuyla kutladı

29 Ekim 2016 22:05
Cumhuriyet'in çocukları 29 Ekim'i coşkuyla kutladı - Tıkla İzle

Bahçeşehir Okulları Cumhuriyetimiz'in 93. Kuruluş yılını '29 Ekim Cumhuriyet Gençleri Konseri' ile kutladı. Bahçeşehir Okulları müzik öğretmenlerinden oluşan orkestranın eşlik ettiği, 250 kişilik öğrenci korosu ve dans grubu muhteşem bir gösteri düzenledi.

Maslak Tim Show Center’da gerçekleşen Cumhuriyet Gençleri Konseri'nde öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışından itibaren Cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü marşlar, şarkılar, şiirler ve dans gösterileri eşliğinde epik bir anlatımla sahneye taşıdı. Atatürk’ün sevdiği şarkıların ve türkülerin de seslendirildiği konserde, Bahçeşehir Okulları öğrencilerinin oluşturduğu dans grupları, Edirne, Ege, Karadeniz ve Kars yörelerine özgü halk danslarının yanı sıra lirik dans gösterileriyle de konseri görsel bir şölene dönüştüldü.

29 Ekim Cumhuriyet Gençleri Konseri öncesi İHA'ya konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "15 Temmuz'da Cumhuriyetimize kasteden hainleri toplumun iyi tanımasını, gençlerimiz ve çocuklarımızın Cumhuriyetin değerlerini, kazanımlarını daha iyi öğrenmelerini istiyoruz. Bu konuda en fazla sorumluluk bizlere düşüyor. Okullarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize dolayısıyla velilerimize Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, demokrasi ve laikliğin ne olduğunu iyi öğretmeliyiz. Bir daha böyle sıkıntılar yaşanmaması için bunun gerekli olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet muasır medeniyetler düzeyine ulaşabilmesi için de çocuklarımıza iyi eğitim vermeliyiz. Onları bugünkü çağın gereksinimleri ne ise bunları çocuklarımıza öğretmeliyiz" dedi.
SİNEM ERYILMAZ 

Etiketler: 29 Ekim cumhuriyet bayramı, Bahçeşehir Okulları, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yüc


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