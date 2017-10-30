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Cumhuriyet’in çocuklarından 29 Ekim coşkusu

Bahçeşehir Koleji öğrencileri Cumhuriyet’in 94. yılını düzenlenen “Cumhuriyet Gençleri Konseri” ile kutladı.

Cumhuriyetin çocuklarından 29 Ekim coşkusu

30 Ekim 2017 10:54
Cumhuriyet’in çocuklarından 29 Ekim coşkusu - Tıkla İzle

Maslak Tim Show Center’da gerçekleşen Cumhuriyet Gençleri Konseri’nde öğrenciler, Cumhuriyet’in kuruluş öyküsünü marşlar, şarkılar, şiirler ve dans gösterileri eşliğinde sahneye taşındı. Atatürk’ün sevdiği şarkıların ve türkülerin de seslendirildiği konserde, Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin oluşturduğu dans grupları dans gösteriyle konseri bir şölene dönüştürdü.

“Cumhuriyet için tek yürek, tek nefes olacağız”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise konserin açılışın bir konuşma yaparak Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajlarını iletti. Özlem Dağ, “Bahçeşehir Koleji her yıl geleneksel olarak Cumhuriyet Bayramı Konseri’ni gerçekleştiriyor. Bizim için çok önemli ve heyecan verici bir gün. 94. yıl konserinin ayrıca bir önemi var çünkü Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak Cumhuriyet’in neredeyse yarısına tanıklık etmiş durumdayız. Bu yıl Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak 50. yılımızı kutlayacağız. Bugün burada yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ve onunla birlikte Cumhuriyetimizi kuran, bu yolda emek ve can veren Türk önderlerine ithaf ettiğimiz bu konserde büyük Bahçeşehir Ailesi olarak tek yürek ve tek nefes olacağız. Cumhuriyet’in gençlerimizden en büyük beklentisi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olmaları. Hem bugün hem de gelecekte Cumhuriyet’in izinde ve ışığında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımaları. Bahçeşehir Koleji için de en kıymetli görevimiz bu ve bu görevle 50 yıldır çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz ve ülkemizi yarınların refah toplumları olarak taşıyacak gençlerimizi bu anlayışla yetiştiriyoruz” dedi.
 

Etiketler: 29 Ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Bahçeşehir Koleji, cumhuriyet gençleri konseri

 

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