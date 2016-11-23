Bilişim teknolojisi hakkında önemli bilgiler veren Cüneyt Topçu, bilişim teknolojisinin ülke ekonomisine katkısı ve ülkelerin ekonomisini sermaye, işgücü ve ihracat gibi unsurların belirlemediği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bilginin en büyük ekonomik güç olduğuna söyleyen Topçu, dijital suçların ve data hırsızlığının artacağını belirtti. Bilişim öncesi dönemlerde bir ülkenin gücünün sermaye, işgücü, gelişmiş sanayi ve ihracat gibi unsurlarla belirlediğine dikkat çeken Topçu, ’’ Günümüzde bilişim teknolojileri ile milyarlarca dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmak eski dönemlere oranla daha kolay ve sürdürülebilir’’dedi.

’’Bilgi, artık en büyük ekonomik güç’’

Bilişim sektörünün günümüz ekonomisinin en önemli dinamikleri arasında yer aldığını belirten Topçu, "Geleneksel ekonomik faaliyetler, bilişim teknolojilerinin hızla yükselmesi ile birlikte ikinci planda kalıyor. Bilgi, artık en büyük ekonomik güç. Piyasaya sürüldükten birkaç hafta sonra popüler olup milyonlarca dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan yazılımlar ve uygulamalar, ekonomide bilişim sektörünün belirleyici olduğunu gözler önüne seriyor’’ diye konuştu.

Yazılım sektörü özgün projeler ile gelişecek

Bilişimde en önemli alan olan yazılım sektöründe uluslararası arenada söz sahibi olmak için altyapısı ve kaynak kodları hazır olan sistemler üzerinden yazılım yapmanın sektörü geliştiremeyeceğini vurgulayan Topçu, "Daha özgün ve dünyada ses getirecek yazılımlar üretilmesi için devlet desteği çok önemli. Kendi kaynak kodlarını yazabilen ya da bu konuda kurumsal yazılım firmalarından destek alarak firma yapısına özel yazılımlar geliştiren sistemler Türkiye’yi dünya yazılım sektörünün önemli oyuncularından biri yapabilir. Yazılım sektöründe sanal para fintech teknoloji yazılımları, enerjiye dayalı yazılım çözümleri, Bioinformatik DNA ve gen yazılımları, bilgi güvenliği, IT Management, takip sistemi , RDP yazılımları, yapay zeka ve robotik sistem yazılımları, insansız hava aracıyla yapılabilecek coğrafi yazılımlar gelecekte en çok ihtiyaç duyulan yazılım türleri olacak. Doğru yazılım ekibi, doğru sektör seçimi ve özgün yazılımlar ile yol alınmadığı takdirde teknokentlerin ve kuluçka merkezlerinin bilişim teknolojileri kapsamında belirlenen hedeflere ulaşması zor görünüyor’’ şeklinde konuştu.

Dijital suçlar ve data hırsızlığı artacak

Bilişim ekonomisinin büyümesi ile birlikte dijital suçların daha çok artacağını söyleyen Topçu, "Şirketler, kurumlar bilgi güvenliklerini ve IT Management sistemlerini önemsemeli. Değişen ticaret kuralları ile birlikte dijital suç unsurları önümüzdeki süreçte daha da artacak. Data hırsızlığı, siber savaşlar geleceğin en önemli dijital tehditleri arasında yer alıyor. Dijital tehditler arttıkça data ve network trafiği kontrolü üst seviyeye çıkacak. Şirketler ve kurumlar bilgi güvenliğini kendi server’ları ve kapalı devre sistemler üzerinden sağlayacak. Gün gelecek, tüm bilgiler loglanacak ve raporlanacak. Endüstri 4.0 gerçeğini artık daha çok duyacağız. Devletler kendi siber yasalarını ve bilgi güvenliği altyapılarını kuruyor. Çin’in siber güvenlik yasasını çıkararak ciddi yaptırımlar getirmesi bunun son örneği’’ ifadelerini kullandı.