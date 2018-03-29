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Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası’nda görev alacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran'ın Rusya’da yapılacak olan 2018 Dünya Kupası’nda görev yapacağı açıklandı.

Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupasında görev alacak

29 Mart 2018 17:35

FIFA, Rusya'da organize edilecek 2018 Dünya Kupası’nda düdük çalacak olan 36 hakemin ismini açıkladı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın ismi de Dünya Kupası’nda görev alacak hakemler arasında yer aldı. Çakır’ın yanı sıra yan hakemler Tarık Ongun ve Bahattin Duran’ın da turnuvada görev alacağı belirtildi.

Bu yıl 14 Haziran’da başlayacak olan turnuvada, 1938 yılından bu yana ilk kez İngiliz hakem yer almazken, İngiltere’nin yanı sıra Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’den hiçbir hakemin organizasyonda görev yapamayacağı ifade edildi.  

 

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