Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası’nda görev alacak

FIFA, Rusya'da organize edilecek 2018 Dünya Kupası’nda düdük çalacak olan 36 hakemin ismini açıkladı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın ismi de Dünya Kupası’nda görev alacak hakemler arasında yer aldı. Çakır’ın yanı sıra yan hakemler Tarık Ongun ve Bahattin Duran’ın da turnuvada görev alacağı belirtildi.

Bu yıl 14 Haziran’da başlayacak olan turnuvada, 1938 yılından bu yana ilk kez İngiliz hakem yer almazken, İngiltere’nin yanı sıra Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’den hiçbir hakemin organizasyonda görev yapamayacağı ifade edildi.