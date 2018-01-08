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Cüneyt Çakır: 'Amaç skandal hataları engellemek'

Hakem Cüneyt Çakır, video hakem sistemi için yaptığı açıklamada, “Amaç skandal hataları engellemek” dedi.

Cüneyt Çakır: Amaç skandal hataları engellemek

08 Ocak 2018 20:30

TRT SPOR'da programa katılan Cüneyt Çakır, açıklamalarda bulundu. Çakır, "Türk futbolu çok gelişti. Ben hiç bir zaman Türk hakemi, Türk ya da Avrupa futbolu diye bir ayrım yapmadım. Takımlarımız, milli takımımız ne kadar iyi olursa Türk hakemleri de o kadar iyi oluyor, Avrupa'daki saygınlığımız da o oranda artıyor. Buradaki maçlarım hep izleniyor. Hem UEFA hem de FIFA tarafından. Bütün maçlarımı izliyorlar. Antrenmanlarımı bile takıp ediyorlar. Böyle bir durumda farklı bir maç yönetme şansınız yok. Yoksa sizi kimse ne Dünya Kupası maçlarına ne de Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirmez. Bence insanlarımız Avrupa'daki maçlarımda hata yapmasın diye bakıyorlar. Türk hakemler hata yapmasın istiyorlar. Hata yaptığımız zaman da onu görmek istemiyorlar. Ama Türkiye de taraftarlık daha ağır bastığı için taraftar gözüyle bakıyorlar ve farklı yorumluyorlar” dedi.

“Amaç skandal hataları engellemek”

Video hakem sistemi hakkında da konuşan Çakır, “Yıldırım Demirören 2018-2019 sezonunda ‘VAR sistemini uygulayacağız’ dedi ve bunu göreceğiz. Hataları daha da minimize edeceğiz. Portekiz, Rusya, Fransa gibi ülkeler bunu kullanıyor. VAR sistemini futbolu korumak için, adaleti korumak için yapacağız. VAR sistemi, insanların yüzde 50'sinin penaltı, yüzde 50'sinin penaltı yok, dediği durumlar için değil, insanların yüzde 100'ünün penaltı dediği ancak hakemin gözden kaçırdığı durumlarda işe yarayacak. En az müdahaleyi öngörecek. Amaç skandal hataları engellemek" şeklinde konuştu.
Çakır, kendisine yöneltilen soru üzerine, hiç şike teklifi almadığını söyledi. 

Etiketler: Cüneyt Çakır

 

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