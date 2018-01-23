Cüneyt Çakır, Çekmeköy derbisini yönetti

Dünya devleri arasında oynanan derbileri yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, engelli takımlarına dikkat çekmek için Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen dostluk maçına çıktı.

Engellilerin spora teşvik edilmesi ve onlara fırsat verilmesine dikkat çekmek için düzenlenen maçta Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü ve Turkcell İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi A Grubu’nda yer alan Çekmeköy Belediyesi Engelliler Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Alemdağ Stadı'nda gerçekleşen dostluk maçını Turkcell İşitme Engelliler takımı attığı gollerle 2-1 kazandı.

Maçı izleyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Öncelikle Cüneyt Bey’den Allah razı olsun. Önemli bir hakemimiz, dünkü önemli maçtan sonra bizi kırmayıp geldi. Bizim işitme engelli sporcularımız hakikaten kendi liglerinde de liderler. Çok önemli bir başarıya imza attılar. Biz de belediye olarak bu tarz kardeşlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destekleyeceğiz. Onların kendilerini göstermeleri, ispat etmeleri, yani kendi dünyaları dışında onlar için bir dünya hazırlandığı zaman ne kadar başarılı olabileceklerinin ispatıdır bu işitme engelli kardeşlerimiz. Ben inanıyorum ki İnşallah daha güzel yerlere onlar gelecek. Biz onlar için mücadele edeceğiz, onlar bizleri dualarından eksik etmeyecek. Böylelikle Çekmeköy’de İnşallah güzel spor aktiviteleri, güzel hizmetler hep beraber yapacağız” dedi.

Böyle bir maçı yönetmekten mutluluk duyduğu belirten Cüneyt Çakır ise, “Hepimiz biriz ve birlikte olmalıyız. Futbol Federasyonumuzun çok güzel bir sloganı Avrupa Şampiyonası 2024 için, ‘birlikte paylaşacağız’ diye. Biz sporu da, futbolu da hayatı da birlikte paylaşıyoruz. O yüzden elimizden geldiği her müddetçe bu arkadaşlarımızın hep yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Mustafa Biçer

