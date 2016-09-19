FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ve ekibinden Bahattin Duran ile Tarık Ongun, FIFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde bugün başlayan seminere, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası Finalleri’nde görev almaya aday olarak davet edildiler. FIFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde bugün başlayan seminerde, Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA’dan 20 aday hakem bulunuyor.

Cuma günü tamamlanacak seminerde katılımcı hakemlere atletik testler uygulanacak. Uygulama antrenmanlarına da katılacak olan hakemler, FIFA Oyun Kuralları hakkında çeşitli sınavlara tabi tutulacak.