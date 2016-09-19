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Cüneyt Çakır ve ekibi Dünya Kupası Hakem Semineri’ne katılıyor

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri’ne katılıyor.

Cüneyt Çakır ve ekibi Dünya Kupası Hakem Seminerine katılıyor

19 Eylül 2016 15:11

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ve ekibinden Bahattin Duran ile Tarık Ongun, FIFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde bugün başlayan seminere, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası Finalleri’nde görev almaya aday olarak davet edildiler. FIFA’nın İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan merkezinde bugün başlayan seminerde, Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA’dan 20 aday hakem bulunuyor.

Cuma günü tamamlanacak seminerde katılımcı hakemlere atletik testler uygulanacak. Uygulama antrenmanlarına da katılacak olan hakemler, FIFA Oyun Kuralları hakkında çeşitli sınavlara tabi tutulacak.

Etiketler: Cüneyt Çakır, FIFA Oyun Kuralları, uefa


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