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Cüneyt Çakır’a görev!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play-Off müsabakasını yönetecek.

Cüneyt Çakıra görev!

06 Kasım 2017 16:45

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İsveç-İtalya karşılaşmasında düdük çalacak. İsveç'in Stockholm şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Almanya-Fransa maçı da Çakır'ın

İsveç-İtalya karşılaşmasını yönetecek olan Cüneyt Çakır, Almanya Federasyonu’nun daveti üzerine 14 Kasım 2017 Salı günü Köln’de oynanacak Almanya-Fransa dostluk maçında da düdük çalacak. Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. 

Etiketler: Cüneyt Çakır, İsveç, italya

 

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