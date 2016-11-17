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Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 10. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yönetecek.

Cüneyt Çakırın derbi karnesi

17 Kasım 2016 14:48

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu. Derbide FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır düdük çalacakken, yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Çakır’ın yönettiği derbilerde Fener önde
Cüneyt Çakır, daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 9 derbide görev aldı. Çakır’ın yönettiği bu maçlarda sarı-lacivertliler 5 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Çakır’ın toplamda 22. derbisi
Çakır, bu sezon ilk kez bir derbi maçı yönetecek. Cüneyt Çakır, en son derbisini 2015-2016 sezonun 13. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yönetti. Bu maçtan sarı-lacivertliler 2-0 galip ayrılmıştı. Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını da yönetecek olan Çakır, toplamda 22. derbisini yönetecek.

11 kırmızı, 52 sarı kart
FIFA kokartlı hakemlerden Çakır, bugüne kadar yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında 11 kez kırmızı kart çıkartırken, iki takıma toplamda 52 kez sarı kart gösterdi. Çakır, sarı-kırmızılılar için 28 kez, sarı-lacivertliler için ise 24 kez sarı kartına başvurdu. 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: Cüneyt Çakır


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