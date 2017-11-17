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Cüneyt Çakır'ın uluslararası karnesi

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2018'in Haziran ayında Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalacak. Kariyerinde uluslararası birçok organizasyonda görev yapan Çakır, bu maçlarda Türk hakemliği adına da önemli ilklere imza attı.

Cüneyt Çakırın uluslararası karnesi

17 Kasım 2017 13:58

2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. Bu listede Türkiye'yi Cüneyt Çakır ve ekibi temsil edecek. Daha önce ulusal ve uluslararası birçok karşılaşmada görev alan tecrübeli hakem, bu müsabakalarda yarı final ve finallere çıktı. Kariyerinde önemli dönüm noktalarına sahip olan 40 yaşındaki Çakır, 2015'teki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde düdük çalarak bu alanda final yöneten ilk Türk hakem olma unvanına sahip oldu. Aynı zamanda 2014 yılında Brezilya'da organize edilen Dünya Kupası'na da davet alan FIFA kokartlı hakem, 40 yıl aradan sonra bu kulvarda boy gösteren ilk Türk hakemi olmuştu.

2006 yılında FIFA kokartı alan ve UEFA'nın gözde hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır'ın uluslararası başarıları şöyle:

2016-2017 - UEFA Şampiyonlar Ligi (Yarı Finaller)
2016 - UEFA EURO (Son 16)
2015 - UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: (UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final yöneten ilk Türk hakem)
2014 - FIFA Dünya Kupası: (40 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na çağrılan ve Yarı Final yöneten ilk Türk hakem)
2012- UEFA EURO 2012: (Yarı Final) (Finalin Dördüncü Hakemi)
2012 - FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası: (Final)
2012 - UEFA Şampiyonlar Ligi: (Yarı Final) (2012)
2010-2014 - UEFA Avrupa Ligi: (Yarı Finaller)
2011 - FIFA U20 Dünya Kupası Kolombiya: (Yarı Final)
2013 - FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye: (Açılış Maçı)
2009 - UEFA U21 Avrupa Şampiyonası: (Yarı Final)
2007 - UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 

Uygar Aydın
 

 

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