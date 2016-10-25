FETÖ mensubu darbecilerin 15 Temmuz gecesi özellikle başkent Ankara’da halka kabus yaşatan F16 uçuşlarının maliyeti çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin soruşturma, Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen’in koordinesinde derinleşerek ilerliyor. Yoğun çalışma ile sürdürülen soruşturmanın yanı sıra darbe gecesine ilişkin önemli bir tespit daha elde edildi. Değerlendirmeler çerçevesinde darbeci hainler o gece TSK’nın bütçesine de milyonlarca lira zarar verdi. O gece onlarca F16 hem Ankara hem de İstanbul semalarında halka ateş açmıştı.

15 UÇAK BOMBALAMIŞTI

Darbe gecesi Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Akıncı olarak bilinen 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve Malatya Erhaç’taki 7’inci Ana Üs Komutanlığı olmak üzere üç hava üssünden F16’lar havalanmış ve İstanbul-Ankara semalarında halka ve resmi kurumlara ateş açmıştı. Bir F16’nın mühimmat yüklü olarak bir saatlik uçuşu yaklaşık 250 bin lira olarak kabul ediliyor. O gece yaklaşık 10 saat uçan bir F16 toplamda 2 milyon 500 bin lira zarara uğrattı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında uçan toplamda 15 uçağın o geceki maliyetinin ise yaklaşık 37 milyon liraya ulaştığı tespit edildi.

HAİNLER ÖDEYECEK

Darbe gecesi cuntacılara helikopterler ve hainlerin uçaklarının sürekli havada uçması için tanker uçaklar da eşlik etmişti. Cobra tipi helikopterlerin 1 saatlik uçuşu 6 bin dolar tutuyor. Bu uçuşların da mühimmatı ile birlikte hesaplandığında ortalama 200 bin lira zarar verdiği değerlendiriliyor. Darbe maliyetinin genel bir hesaplama ile yaklaşık 40 milyon liraya olduğu da netleşmiş oldu. Söz konusu zararın geriye dönük faiziyle cuntacılardan, haklarında soruşturma tamamlandıktan sonra tanzim edilmesi bekleniyor. Cuntacılara devleti zarara uğratmaktan da dava açılabilecek.

Ebru Karatosun / Türkiye Gazetesi