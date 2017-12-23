Diğer
Kategoriler

Çürümeye yüz tutmuş üst geçitler kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te artık ömrünü tamamlamış, atıl durumda bulunan, eskiyen, can ve mal güvenliğini tehdit eden yaya üst geçitlerinin kaldırılması çalışmalarına devam ediyor.

Çürümeye yüz tutmuş üst geçitler kaldırılıyor

23 Aralık 2017 12:47

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla; 22 Aralık Cuma günü başlayan üst geçit kaldırma çalışmaları, haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri 21.00 ile 06.00 saatleri arasında devam edecek.
Meşrutiyet Caddesi’nin; Karanfil ve Konur Sokakları ile Selanik Caddesi kesişiminde bulunan 3 ayrı yaya üst geçidi güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tek tek kaldırılmaya başlandı.

Yıkımın gerçekleştirildiği üst geçitlerde belediyle tarafından tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ifade eden yetkililer ancak yine de vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olmaları uyarısında bulundular.
Yetkililer, hafta sonu boyunca sürecek çalışmaların, trafiğin ve insan yoğunluğunun en az olduğu saatler dikkate alınarak gerçekleştirileceği bilgisini verirken, bundan sonra vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak tehlike oluşturan ve ömrünü tamamlamış yaya üst geçitlerinin kaldırılmasının devam edileceğini kaydettiler.  

Etiketler: üst geçit

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç