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Çuvalların bagajdan taştığı otomobilin tehlikeyi yolculuğu

Adıyaman’da çuvalların bagajdan taştığı otomobil, görenleri şaşırttı. Otomobilin tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Çuvalların bagajdan taştığı otomobilin tehlikeyi yolculuğu

18 Şubat 2018 16:49

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da Altınşehir'den şehir merkezi istikametine gitmekte olan bir otomobilin bagajına doldurulan ve taşan çuvallar, gören sürücüleri şaşırttı. Otomobilin tehlikeli yolculuğu diğer araç sürücülerin de tepkisine neden oldu. Trafiği tehlikeye sokan otomobilin fotoğrafını çekerek, tepki gösteren vatandaşlar, "Sanki otomobil değil kamyon. Otomobilin bagajını tıka basa doldurmuşlar. Bagajdan taşmış çuvallar. Çuvallar halatla bagaja bağlanmış. Yine de çok tehlikeli her an kazaya neden olabilir. Bu tür sürücülere karşı denetimlerin daha da arttırılması gerekir.

Otomobil daha sonra Karali Köprüsü yakınlarında bir süre ilerledikten sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu. 

Cihan Kizir
 

 

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