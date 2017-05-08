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Cüzdanından çıkan sevgilisiyle yediği ilk çikolatanın kağıtları polisi şaşırttı

Adıyaman'da polisin narkotik uygulaması sırasında bir şahsın cüzdanından çıkan çikolata kağıtları ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. Çikolata kağıtlarının içerisinde uyuşturucu olduğunu düşünen polise genç, “Abi sevgilimle yediğim ilk çikolatamdı, ondan saklıyorum” dedi.

Cüzdanından çıkan sevgilisiyle yediği ilk çikolatanın kağıtları polisi şaşırttı

08 Mayıs 2017 20:43
Cüzdanından çıkan sevgilisiyle yediği ilk çikolatanın kağıtları polisi şaşırttı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan tarihi Adıyaman Kalesi ve civarı, Mimar Sinan Parkı ve civarı, Bahçeliveler Mahallesi'nde bulunan parklar ve civarı, Eski Mezarlık ve civarında narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, kafeler ile parklarda oturan şahısların yanı sıra yolda yürüyen ve şüpheli görülen şahısların da üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapıldı.

“Abi sevgilimle yediğim ilk çikolatamdı, ondan saklıyorum"

Adıyaman Kalesi civarındaki bir kafede oturan iki şahıs üzerinde yapılan kontrollerde bir adet tabanca, tabancaya ait mermiler ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Adıyaman Kalesi'nde arkadaşlarıyla birlikte oturan bir şahsın üzerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda şahsın cüzdanı içerisine gizlenmiş birkaç adet çikolata kağıdı bulundu. Çikolata kağıtlarının içerisinde uyuşturucu olduğunu düşünen polis memuru, kağıdın içerisinden bir şey çıkmayınca duruma şaşırarak şahsa çikolata kağıtlarını neden sakladığını sordu. Bunun üzerine şahıs, “Abi sevgilimle yediğim ilk çikolatamdı, ondan saklıyorum” dedi. 

Yapılan narkotik uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.  

Cihan Kizir
 

Etiketler: Adıyaman, çikolata, polis


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