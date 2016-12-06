Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dövizi olanlar, parasını Türk Lirası’na dönüştürsün’ çağrısı sonrası Türk Lirası’nın değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına esnafın desteği yurdun dört bir yanında artarak devam ediyor. İzmirli esnaf da Türk Lirası’nın korunması için destek kampanyalarını farklı şekilde veriyor.

Cüzdanlara dolar koymak yasak

Esnaflar içinde kampanyası en dikkat çeken ise çanta ve cüzdan satan Osman Aksoy oldu. Aksoy, mağazalarındaki cüzdanlarda indirim yaptıklarını belirterek, “Tek şartımız bu cüzdanlara dolar konmamasıdır. Gerek ülke ekonomisi gerek ülke menfaati olsun cüzdanlarımızda indirim yapıyoruz. Müşterilerimizi bu durum elbette cezbediyor. Müşterimize dolar koymaması şartı ile cüzdanların fiyatlarını indiriyoruz, öyle lafta kalmıyor” diye konuştu.

Pazarcıdan ‘Dolarını bozdur gel vatandaş gel’ seslenişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyan esnaflardan bir diğeri Ömer Altınsöz de pazarda bir yandan tekstil ürünleri satıyor bir yandan da müşteriye ‘Dolarını bozdur gel, bozdur dolarını gel vatandaş’ diye sesleniyor. Türk ekonomisi için vatandaşın da destek olması gerektiğinin vurgulayan esnaf Altınsöz, “Biz hem fiyatı düşürdük hem de insanların kafasında doları, dövizi bozdurmak yer etsin diye böyle sesleniyoruz. Ülkeye bizim de katkımız olsun” dedi.

Kuyumcular ‘Son Dakika’ ile dikkat çekti

Kuyumcu esnafları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TL çağrısına kayıtsız kalmadı. Kemeraltı’nda bir kuyumcu esnafı, ‘Son Dakika’ başlığıyla "Dolarını bozdur gel, altın al, ülke ekonomisine sahip çık" kampanyasıyla müşterilerine ile hitap etmeye başladı. İşyeri çalışanlarından Gözde Özbay, başlattıkları bu girişim karşısında müşterilerinin kayıtsız kalmadığını belirterek, şunları söyledi: “Son zamanlarda yapılan çağrılar üzerine tabi Cumhurbaşkanımızın da talebi üzerine böyle bir kampanya başlattık. Böyle bir çağrıda bulunuyoruz. Tamamen kendi ekonomimiz için herkesin dolarlarını bozdurup, TL’ye çevirmesini istiyoruz. ‘Son Dakika’ yazarak da dikkat çekmeye çalıştık. Vatandaşlarımız da sağ olsun geliyorlar. Bu şekilde ekonomiye biz de sahip çıkalım istiyoruz.”

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri