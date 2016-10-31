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D-100 Karayolu üzerinde zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


31 Ekim 2016 14:15

Edinilen bilgilere göre, Akyazı İlçesi D-100 Karayolu Kızılcıkorman köy sapağında Ahmet S. idaresindeki 41 DB 622 plakalı TIR ile Abdullah D. idaresindeki 16 F 2628 plakalı TIR çarpıştı. Hemen arkasından seyir halinde olan Sebehattin P. idaresindeki 81 BT 285 plakalı yolcu minübüsü duramayarak 16 F 2628 TIR’a, Hakan H. İdaresindeki 33 PB 058 plakalı kamyon ise duramayarak yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası yolcu minibüsü 3 TIR’ın arasında kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Akyazı Grup Amirliği ekipleri ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara kısa sürede müdahale etti.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücü Sabahattin P., Ayşe B. Hayrettin D. Hasan T. Tuncay Y. ve ismi öğrenilemeyen toplam 6 kişi yarlandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: D-100 karayolu, zincirleme trafik kazası


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