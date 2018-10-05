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D-100 karayolunda feci kaza: 7 yaralı

D-100 karayolunda feci kaza: 7 yaralı
D-100 karayolunda feci kaza: 7 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden Ilgaz istikametine seyir halinde olan Ziya B.'nin idaresindeki 37 AP 114 plakalı otomobil, Kayı Köyü kavşağına geldiğinde yolcu indirmek için yolun sağında park etti. Otomobilden inen Afgan uyruklu yolcuyu almak için yavaşlayan arkadan gelen Mahir T. idaresindeki 06 HTG 19 plakalı otomobile Pınar D. idaresindeki 34 PH 9183 plakalı otomobil çarptı. 

Kazada Afgan uyruklu Asrariddin Ahmad ağır olmak üzere 06 HTG 19 plakalı araç sürücüsü Mahir T, yolcular Elvan O. ile Tunahan K. ile 34 PH 9183 plakalı araç sürücüsü Pınar D. ve Nurcan K, Zafer A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tosya Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılan Afgan uyruklu yaralı şahıs Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Tosya Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri kaza sonrası olay yerinde yol trafik emniyetini alarak D-100 karayolu trafik akışını güvenli şekilde sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Sedat Ağacıkoğlu
 

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