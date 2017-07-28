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D-100 karayolunda kaza 2 yaralı

Düzce D-100 Karayolu Hacıkadirler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda kaza 2 yaralı

28 Temmuz 2017 10:58

Edinilen bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Gökhan K. idaresindeki 14 BZ 856 plakalı kamyonet Hacıkadirler mevkiine geldiği esnada yağışlı havanında etkisi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi ise olası bir faciayı önlerken kamyonette bulunan sürücü Gökhan K. ile yanında yolcu olarak bulunan Recep I. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoldan çıkan kamyonet ise çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. 

Etiketler: D-100 karayolu, kaza


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