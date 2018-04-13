D&R'ın satışı için ön protokol imzalandı

Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin (D&R) Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş.'ye 440 milyon liraya satılması konusunda ön protokol imzalandığını açıkladı.

Doğan Şirketler Grubu Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, yüzde 100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ("D&R") sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir 'ön protokol' imzalanmıştır."