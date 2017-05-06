D vitamini eksikliğine dikkat!

D vitamininin güneşle temasta olduğumuz zamanlarda cildimiz tarafından üretilebildiğinden çoğunlukla güneş vitamini olarak bilindiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, “D vitamini daha fazla kalsiyumun vücutta emilebilmesini sağlar. Araştırmalar doğrultusunda eksikliği yüksek kan basıncı, koroner kalp hastalığı, diyabet, kanser ( göğüs, kolon, prostat ), multipl skleroz ve romatoid artirit de dahil olmak üzere birçok hastalık ile ilişkilendirilmiştir. Güneş kremi kullanmadan 10.00 -15.00 saatleri arasında yaklaşık 5-30 dk arası haftada iki kez yüz , el ve kolları güneşlendirmek ihtiyaçları karşılamak için yeterlidir. 30 faktörlü güneş kremleri D vitamini üretimini % 95-99 oranında engelleyebilmektedir. 5-30 dk süre sonunda cilt hasarını önlemek için güneş koruyucular kullanın veya bişiler giyilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Kış aylarında D vitamini ihtiyacının çoğunu besinlerle karşılamamız gerektiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, “D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve/veya ürünlerini 3 bardak kadar almaya çalışın. Sıcak çikolata, çorba veya sos yaparken su yerine süt kullanın. Mümkünse D vitamininden zenginleştirilmiş yoğurt, peynir, portakal suyu vb. tercih edin. Besin etiketlerini kontrol edin ve kahvaltılık gevreklerde D vitamini ile zenginleştirilmiş olanları seçin. Sandviçlere, güveçlere veya salatalara ton balığı ekleyin. D vitamininden zengin bir yemek için haftada en az 1 kez ızgara veya fırında somon tüketin.

Çocuklar ve yetişkinlerde günlük alım 600 IU D vitamini olmalı. 70 yaş ve üstünde 800 IU . Bir bardak süt 100 IU D vitamini içerir. Bir çiftlik somonu 100-250 IU arası D vitamini içerirken , vahşi somon ( norveç somonu ) 500 IU, konserve sardalya 250 IU, konserve ton balığı 200 IU içerir . 1 yumurta 20 IU, 1 bardak soyalı içecek 100 IU , zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrek 40 IU D vitamini içerir.

Günlük tavsiye edilen D vitamini ve diğer önemli besin öğelerini alabilmek için beslenme planınızı gün içinde 5 besin grubundan da ( düşük yağlı süt ve ürünleri , yağsız etler , kurubaklagiller ve fındıkgiller, tam ve zenginleştirilmiş tahıllar ile meyve ve sebzeler) zengin seçenekler yapacak şekilde düzenlemeniz gerekir .” diye konuştu.