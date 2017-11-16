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Da Vinci’nin tablosu 450 milyon dolara alıcı buldu

İtalyan ressam Leonardo da Vinci’ye ait Hz. İsa’nın kurgusal portresi, 450 milyon dolara alıcı buldu.

Da Vincinin tablosu 450 milyon dolara alıcı buldu

16 Kasım 2017 12:36

Dünyaca ünlü sürrealist İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi adlı tablosu, Christie's Müzayede Evi tarafından ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen müzayedede satışa çıkarıldı. Ünlü ressamın Hz. İsa'nın kurgusal portresi, rekor fiyata alıcı buldu. Açık arttırmada milyon dolara alıcı bulan tablo, bugüne kadar bir açık arttırmadan en yüksek fiyata satılan sanat eseri oldu. Tabloyu satın alan sanatseverin kimliği ise açıklanmadı. Telefonlar üzerinde gerçekleşen satış yaklaşık 20 dakika sürdü.
Rekor fiyata alıcı bulan tablo, 1900’lü yıllara kadar ortadan kaybolmuş, daha sonra ise İngiliz sanat koleksiyoncusu tarafından satın alınmıştı. Bugün milyon dolarlara satılan tablo, 1958 yılında Leonardo da Vinci’nin orijinal eseri olmadığı gerekçesiyle 60 dolara satılmıştı.
 

Etiketler: Leonardo Da Vinci

 

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