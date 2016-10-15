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Dabık operasyonu başladı

Suriye’de muhaliflerin, Dabık operasyonu başladı.

Dabık operasyonu başladı

15 Ekim 2016 13:14

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’de muhaliflerin ülkenin kuzeybatısında bulunan Dabık kasabasında operasyonuna başladığını duyurdu. Gözlemevi, terör örgütü DAEŞ’in sembolik bir önem taşıyan Dabık’ta bin 200 militanının bulunduğu ifade ediliyor.

Çembere alındı

DEAŞ’ın kutsan kent ilan ettiği Dabık Kasabası Özgür Suriye Ordusu tarafından çembere alınırken, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu koalisyon uçaklarıyla havadan, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri de karadan vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu DEAŞ tarafından kutsal ilan edilen Dabık kasabasını kuşattı. Çembere alınan DEAŞ, havadan karadan vuruluyor.  

Etiketler: Dabık operasyonu, Londra


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