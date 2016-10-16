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Dabık’ta kontrol sağlandı

Bölgede bulunan askeri kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Dabık bölgesinde kontrol sağlanırken, DEAŞ büyük ölçüde bölgeyi terk etti.

Dabıkta kontrol sağlandı

16 Ekim 2016 13:00

Edinilen bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu, Dabık bölgesinde kontrolü sağladı. DEAŞ unsurlarının büyük ölçüde bölgeyi terk ettiği belirtilirken, tam kontrol için TSK desteğindeki ÖSO’nun içeride tuzaklanmış olan çok sayıdaki mayın ve EYP’leri temizlemesi ve Dabık’ın kuzeybatısında cep içinde kalan ve DEAŞ’ın elinde olan 4 yerleşim yerini de kontrol etmesi gerektiği ifade edildi. 

DEAŞ’ın kutsal kent ilan ettiği Dabık kasabası ÖSO tarafından ele geçirildi

DEAŞ’ın kutsal kent ilan ettiği Dabık Kasabası, Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilirken, DEAŞ bayrağı indirilerek, Özgür Suriye Ordusu bayrağı asıldı. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, DEAŞ tarafından kutsal ilan edilen Dabık kasabasını dün kuşatmıştı. Dabık’a giren Özgür Suriye Ordusu DEAŞ bayrağı indirdi. Sultan Murat Tümeni tarafından indirilen bayrak, Hz. Peygamberin mührü olduğu gerekçesiyle, yere atılmadı. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: dabık, DEAŞ, operasyon


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