Diğer
Kategoriler

Daçka evinde kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi açılış haftasında Darüşşafaka Doğuş, son bölümü heyecan içerisinde geçen maçta TOFAŞ’ı 83-75 mağlup etmeyi başardı.

Daçka evinde kazandı

08 Ekim 2016 22:16

Volkswagen Arena’da oynanan maça Bursa temsilcisi TOFAŞ, Barış, Mejia, Hamilton, Ivanov ve Roberts beşiyle başladı. Karşılaşmaya 4-0’lık giriş yapan mavi-beyazlılar, 6. dakikayı 13-6 önde geçti. Darüşşafaka Doğuş, kalan bölümde 17-0’lık seri yakaladı ve periyodu 23-13 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, üst üste bulduğu sayılarla 15. dakikada farkı 3’e indirdi. (25-22) İçeriden Roberts ile skor bulan Bursa temsilcisi, Sammy Mejia’nın 3 sayılık basketiyle 18.30’da skoru 30-29’a getirdi. Kalan bölümde 10-3’lük seri yakalayan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 40-32 önde giren taraf oldu.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan İstanbul temsilcisi, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 25. dakikada skoru 56-35’e getirdi. Kalan bölüm karşılık sayılarla geçilirken final periyoduna TOFAŞ, 64-47 geride girdi. Dördüncü çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, üç sayı çizgisi gerisinden Vasilije Micic’le farkı 11’e indirdi. (64-53) Bu dakikadan sonra 10-4’lük seri bulan Darüşşafaka Doğuş, 35. dakikada farkı 17 yaptı. (74-57) TOFAŞ Mejia, Roberts ve Micic’in sayılarıyla oyuna yeniden ortak oldu ve 37. dakikada farkı 8’e indirdi. (75-67) Mavi-beyazlılar 38.40’da Kaloyav Ivanov’un basketleriyle skoru 78-75 yaptı. Kalan bölümde rakibinin sayı bulmasına engel olamayan TOFAŞ, sahadan 83-78’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu mavi-beyazlılardan 21 sayı-4 asistle oynayan Vasilije Micic olurken, Barış Ermiş 12 sayı-3 ribaund-6 asist, Sammy Mejia 10 sayı-6 ribaund ve Kaloyan Ivanov 10 sayı-5 ribaund ile mücadele etti.

Mavi-beyazlılar ligin ikinci haftasında 16 Ekim Pazar günü saat 16.00’da TOFAŞ Spor Salonu’nda Galatasaray Odeabank’ı konuk edecek.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!