Volkswagen Arena’da oynanan maça Bursa temsilcisi TOFAŞ, Barış, Mejia, Hamilton, Ivanov ve Roberts beşiyle başladı. Karşılaşmaya 4-0’lık giriş yapan mavi-beyazlılar, 6. dakikayı 13-6 önde geçti. Darüşşafaka Doğuş, kalan bölümde 17-0’lık seri yakaladı ve periyodu 23-13 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, üst üste bulduğu sayılarla 15. dakikada farkı 3’e indirdi. (25-22) İçeriden Roberts ile skor bulan Bursa temsilcisi, Sammy Mejia’nın 3 sayılık basketiyle 18.30’da skoru 30-29’a getirdi. Kalan bölümde 10-3’lük seri yakalayan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 40-32 önde giren taraf oldu.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan İstanbul temsilcisi, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 25. dakikada skoru 56-35’e getirdi. Kalan bölüm karşılık sayılarla geçilirken final periyoduna TOFAŞ, 64-47 geride girdi. Dördüncü çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, üç sayı çizgisi gerisinden Vasilije Micic’le farkı 11’e indirdi. (64-53) Bu dakikadan sonra 10-4’lük seri bulan Darüşşafaka Doğuş, 35. dakikada farkı 17 yaptı. (74-57) TOFAŞ Mejia, Roberts ve Micic’in sayılarıyla oyuna yeniden ortak oldu ve 37. dakikada farkı 8’e indirdi. (75-67) Mavi-beyazlılar 38.40’da Kaloyav Ivanov’un basketleriyle skoru 78-75 yaptı. Kalan bölümde rakibinin sayı bulmasına engel olamayan TOFAŞ, sahadan 83-78’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu mavi-beyazlılardan 21 sayı-4 asistle oynayan Vasilije Micic olurken, Barış Ermiş 12 sayı-3 ribaund-6 asist, Sammy Mejia 10 sayı-6 ribaund ve Kaloyan Ivanov 10 sayı-5 ribaund ile mücadele etti.

Mavi-beyazlılar ligin ikinci haftasında 16 Ekim Pazar günü saat 16.00’da TOFAŞ Spor Salonu’nda Galatasaray Odeabank’ı konuk edecek.