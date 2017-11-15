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Daçka farklı yendi

Darüşşafaka Eurocup'ın 6. haftasında sahasında Fransız ekibi Levallois Metropolitans'ı 100-67 yendi.

Daçka farklı yendi

15 Kasım 2017 23:04

Karşılaşmaya yeşil-siyahlı ekip Scottie Wilbekin, Okben Ulubay, Jajuan Johnson, Michael Eric ve James Bell ilk 5’i ile maça başlarken; Paris temsilcisi ise Boris Diaw, Roderick Odom, Maxime Roos, Louis Campbell ve Klemen Prepelic ilk 5’i ile sahadaydı.

Maça iki yıldızı Scottie Wilbekin ve Jajuan Johnson’ın skorer oyunu ile başlayan Daçka, Diaw’ı savunmakta zorlandı. Faul hakkını çok erken dolduran Paris ekibi savunma sertliğinden ödün verirken çeyrek buna rağmen Darüşşafaka lehine 24-15’lik skorla sonuçlandı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen Daçka, Wilbekin ile etkili olurken çeyrek bitimine 5 dakika kalmışken fark çift hanelere çıktı. Diaw-Wilbekin düellosuna sahne olan periyotta Türk ekibi, soyunma odasına 51-36 önde girdi.
İkinci yarıya da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip farkı giderek açtı ve 3.çeyrek bitimine 6 dakika kala 20 sayılık bir avantaj yakaladı. Boris Diaw’ı durdurabilmeyi başaran Dakça, son çeyreğe 76-53’lik skorla gitti.
Maçın başından beri Diaw’a rağmen ribaundlarda ezici bir üstünlük yakalayan Darüşşafaka, Türk oyuncularından da iyi bir katkı aldı ve 33 sayılık bir fark ile rakibini mağlup ederek Avrupa sahnesindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Efsane Yalçın Granit unutulmadı

Öte yandan Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit onurlandırıldı. Maçtan önce, 1955 yılında Türk basketbol tarihinin ilk ülke dışı transferini gerçekleştirerek o zamanki adı Racing Club olan Levallois Metropolitans’da forma giyerek bu akşam karşı karşıya gelen her iki takımın da kadrosunda yer almış olan Yalçın Granit’e Furkan Aldemir tarafından Darüşşafaka forması, Boris Diaw tarafından da Levallois Metropolitan forması hediye edildi. 

Etiketler: Daçka, Levallois Metropolitans

 

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