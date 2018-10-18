Daçka Rusya'da mağlup

Megasports Arena'da Darüşşafaka, CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodu büyük çekişmeye sahne olurken, ev sahibi ekip bu bölümü 19-17 önde tamamladı. 2. periyoda iyi bir başlangıç yapan Daçka, soyunma odasına 38-31 üstün girdi. 3. periyotta iyi savunma yapan ve bulduğu sayılarla öne geçen CSKA, bu bölümü (57-48) önde bitirdi. 4. periyotta da Darüşşafaka'nın öne geçme çabaları yetersiz kalınca, CSKA Moskova salondan 80-75 galip ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla ikinci mağlubiyetini aldı.