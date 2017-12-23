Diğer
Kategoriler

Daçka Trabzon’u devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Trabzonspor’u konuk etti.

Daçka Trabzonu devirdi

23 Aralık 2017 15:50

Ev sahibi ekip özellikle son periyottaki oyunuyla sahadan 88-73 galip ayrıldı.

KÜNYE

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal xx, Özge Şentürk xx, Halil Baldemir xx

Darüşşafaka: Kidd x, Kartal xxx 12, Muhammed xx 2, Cummings xxx 17, Okben xx 2, Furkan xxx 16, Olano xx 6, Johnson xxx 10, Bell xxx 15, Eric xxx 8, Emircan

Başantrenör: David Blatt

Trabzonspor: Burak x, Heslip xxx 22, Vasiliauskas xx 8, Harris xx 10, Eldridge xx 11, Obekpa x 8, Green xx 12, Ozan x, Bora x 2

Başantrenör: Ozan Bulkaz

1. periyot: 27-29 (Trabzonspor lehine)

Devre: 53-49 (Darüşşafaka lehine)

3. periyot: 68-64 (Darüşşafaka lehine)

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

Etiketler: Daçka, Trabzonspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç