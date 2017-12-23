Daçka Trabzon’u devirdi

Ev sahibi ekip özellikle son periyottaki oyunuyla sahadan 88-73 galip ayrıldı.
KÜNYE
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Erşan Kartal xx, Özge Şentürk xx, Halil Baldemir xx
Darüşşafaka: Kidd x, Kartal xxx 12, Muhammed xx 2, Cummings xxx 17, Okben xx 2, Furkan xxx 16, Olano xx 6, Johnson xxx 10, Bell xxx 15, Eric xxx 8, Emircan
Başantrenör: David Blatt
Trabzonspor: Burak x, Heslip xxx 22, Vasiliauskas xx 8, Harris xx 10, Eldridge xx 11, Obekpa x 8, Green xx 12, Ozan x, Bora x 2
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. periyot: 27-29 (Trabzonspor lehine)
Devre: 53-49 (Darüşşafaka lehine)
3. periyot: 68-64 (Darüşşafaka lehine)
(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)