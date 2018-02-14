Daçka yarı finale yükseldi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Mehmet Keseratar xx, Kerem Baki xx

Eskişehir Basket: Berkay x, Yunus Emre xxx 11, Ayres xx 6, Baron xxx 10, Duncan x 4, Buğrahan xx 8, Caner x 3, Marshall x 3, Kravtsov xx 12, Doğan x 2

Başantrenör: Josep Maria Berrocal

Darüşşafaka Basketbol: Kids x 4, Wilbekin xxx 12, Kartal xx, Muammed xx 9, Okben x, Doğuş x, Furkan xx 6, Olano xx 8, Johnson xxx 17, Bell xxx 12, Eric xx 7

Başantrenör: David Blatt

1. periyot: 15-24 (Darüşşafaka Basketbol lehine)

Devre: 38-42 (Darüşşafaka Basketbol lehine)

3. periyot: 57-45 (Darüşşafaka Basketbol lehine)

ESKİŞEHİR BASKET CEPHESİ

Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, Darüşşafaka Basketbol karşısında ilk periyotta iyi bir oynamalarına rağmen kalan dakikalarda çok fazla top kaybı yaparak mağlup olduklarını söyledi.

Eskişehir Basket PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka Basketbol’a 59-75 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, “Üçüncü periyotta kötü oynadık. Çok top kayıpları yaptık. Önümüzde iki haftalık bir ara var. Bu sürede iyi hazırlanıp kalan maçlarımızda güzel sonuçlar almak istiyoruz. Ben her zaman maçlardan olumlu şeyler çıkarırım. Diğer maçlara da ilk periyottaki oyunumuzu yansıtıp mücadele etmek istiyoruz. İlk periyotta iyi bir oyun oynamıştık. Darüşşafaka’yı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Basket oyuncusu Yunus Sonsırma ise maça iyi hazırlandıklarını fakat ikinci yarıya güzel başlayamadıklarını belirtti.

DARÜŞŞAFA BASKETBOL CEPHESİ

Darüşşafaka Basketbol Başantrenörü David Blatt, bu tarz turnuva maçlarının farklı bir atmosferi olduğunu belirterek, “Böyle maçların farklı dinamikleri vardır. Bu tip karşılaşmalara ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın maç sırasında beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsiniz” dedi.

Darüşşafaka Basketbol, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Eskişehir Basket’i 59-75 mağlup etti. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Basket, “Dün söylediğim gibi bu tip maçların farklı dinamikleri vardır. Böyle maçlara ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın maç sırasında beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsiniz. Esasında ilk yarıda iyi oynadık ama onlar zor şutları sokup maça tutundu. İkinci yarıda ilk yarıdaki savunmamıza devam edip rakibin yorulmasını sağladık. İlk yarıdaki şutları ikinci yarıda atamadıklarında fark açılmaya başladı. Şimdi rahatça oturup bizden sonraki Fenerbahçe Doğuş- Anadolu Efes maçını bekleyeceğiz. Bu turnuvada çok kaliteli maçlar seyredeceksiniz. Bu karşılaşma öyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Bu maça belli bir taraftar bekliyorduk ama komik bir saatte oynandığı için böyle oldu. Ama bundan sonra daha fazla taraftar bekliyorum” şeklinde konuştu.

Darüşşafakalı basketbolcu Johnson ise maçın anahtarı savunmadaki uyumlu oyunları olduğunu ve rakibi zor şutlar atmaya zorladıklarını belirtti.

Uygar Aydın - Bora Akyol