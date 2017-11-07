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Daçka yenilmezliğini sürdürdü

Darüşşafaka, EuroCup 5. hafta maçında MoraBanc Andorra’yı 85-77 mağlup etti.

Daçka yenilmezliğini sürdürdü

07 Kasım 2017 23:22

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Seffi Shemmesh xx, Milos Koljensic xx, Uros Obrknezevic xx

Darüşşafaka: Wilbekin xxx 24, Sant Ross x 7, Bell xx 22, Johnson x 6, Eric xx 11, Furkan Aldemir xx 6, Cummings xx 9, Kidd x, Doğuş Özdemiroğlu x, Muhammed Baygül x, Okben Ulubay x

Başantrenör: David Blatt

MoraBanc Andorra: Albicy xx 14, Jankovic xxx 14, Walker xx 2, Stevic xx 8, Karnowski xxx 17, Blazic xx 7, Fernandez x 3, Diagne x 2, Jelinek xx 6, Shurna x 4

Başantrenör: Joan Penyarroya

1. Periyot: 26-17 (Darüşşafaka lehine)

Devre: 48-37 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 66-52 (Darüşşafaka lehine)

5 faul alanlar: Furkan Aldemir, Eric (Darüşşafaka)

 

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