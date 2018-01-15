Dadaab'daki mültecilerden Türkiye’ye teşekkür

Kenya’nın Somali sınırındaki Dadaab mülteci kampı, 1991 yılındaki iç savaş sonrası kuruldu ve 2011 yılına kadar Afrika kıtasında yaşanan kuraklık sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Somalililere kucak açtı. 2011 yılından itibaren başlayan kuraklık, kamptaki mülteci sayısını 600 binlere ulaştırdı. Dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri olan Dadaab mülteci kampında şimdilerde 250 bin dolayında Somalili mülteci barınırken, mültecilere uluslararası yardım kuruluşları gıda takviyeleriyle yardımcı olmaya çalışıyor.

“Bizimle inşallah irtibatınız kopmasın”

Kampın en yaşlılarından 8 çocuğu, 50 torunu olan 105 yaşındaki Salado Muhumed, İHA’ya yaptığı açıklamada, Dadaab kampında 8 senedir yaşadığını, kampa Somali’nin Kismayo bölgesinden geldiğini söyledi. 8 çocuğu olduğunu ifade eden Muhumed, “Şu anda muhtemelen bu kamptaki en yaşlı olan kişi benim. Türkiye’den geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Evime girdiniz, bana şeref verdiniz. Bu büyük şereftir benim için. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Bütün yardımlarınız bize ulaştı. 2011’den beri siz buralara hep geliyordunuz. Bu büyük bir şereftir bizim için. Yaşım nedeniyle fazla konuşamıyorum. Sizlere dua ediyorum. Yolunuz açık olsun. Bizimle inşallah irtibatınız kopmasın” dedi.

“Bizimle kardeşlik kurdunuz, Müslümanlık gösterdiniz”

Salado Muhumed’in oğlu Hussein Sheikh Abdikher Abdi de savaş sebebiyle Kenya’nın kendilerine sınırı açtığını hatırlattı. Kismayo bölgesinden kaçarak kampa geldiklerini ifade eden Abdikher Abdi, “Orada bizim kardeşlerimiz savaş sebebiyle vefat etmişti. Biz oradan kaçtık ve buraya göç ettik. Dadaab kampında gıda sorunu oluyor. Yemek bulamıyoruz. Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum. 2011 senesinden beri buraya yardım ettiniz, evimize girdiniz. Diğer yardımseverlerden bir fark gördük. Bizimle kardeşlik kurdunuz, Müslümanlık gösterdiniz. Bu yüzden teşekkür etmek istiyorum, ‘Allah razı olsun’ diyorum” şeklinde konuştu.

Mesut Alan