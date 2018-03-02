Dadaş, pusuya yattı

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılar antrenmana ısınma ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra, 5-2 dar alanda top kapma çalışması yaptı. İkinci bölümünde çift kale maç yapan mavi-beyazlılar bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Stephane Ghislain Acka takımdan ayrı çalıştı.

İstanbulspor maçının her maç gibi zorlu mücadele olacağını ifade eden Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ‘Taraftarlarımızın desteğiyle, oyuncularımın hırslı istekleri ile her geçen hafta daha arzulu ve istekli oyunumuzla rakip kale de son dakikaya kadar olan kazanma arzumuz karşısında gol bularak galibiyete çeviriyoruz. Çalışmalarımızı program çerçevesinde rakibimiz İstanbulspor’un oyun taktikleri analizi ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz Erzurumspor olarak sahaya kazanmak mücadelesiyle çıkacağız‘ dedi.