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Dadaşlar’da moraller yüksek

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta geçtiğimiz hafta Sivasspor ile 2-2-berabere kalan mavi-beyazlılar Çarşamba günü Kazım Karabekir Stadı’nda ligin 9. Hafta maçında Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek.

Dadaşlarda moraller yüksek

08 Kasım 2016 11:52

Mavi-Beyazlı futbolcular, BB Erzurumspor Tesisileri’nde Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Yardımcı Antrenörler Bülent Üstüner, Zafer Demiray, Sinan Demircioğlu, Adem Çağlayan, Kaleci Antrenörü Emin Sarı nezaretinde bugün güneşli havada hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, 5-2 çalışma, kaleli oyunu ve taktiksel antrenmanla çalışmayı sonlandıran mavi-beyazlıların antrenmanı 1,5 saat sürdü. BB Erzurumspor, 8 Kasım 2016 Salı günü yapacağı ter antrenmanın ardından tesislerde kampa çekilerek maç saatini bekleyecek. Antrenmana sakatlığı devam eden Mert Nobre, Serhat Akyüz katılmadı.

YILDIRIM,’PERFORMANSI YÜKSEK TAKIMIZ’
Zonguldak Kömür Spor maçının önemli olduğuna değinen BB Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, ’Futbolcularımızdan özveri bekliyorum. Sadece galibiyeti düşünüyoruz. Kendi evimizde bu maça iyi hazırlanıyoruz. BB Erzurumspor olarak performansı yüksek bir takım olarak taraftarlarımızın desteği ile bu maçtan üç puan alarak herkesi sevindireceğiz’ dedi. 

Etiketler: BB Erzurumspor


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