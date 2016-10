Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı Kolukaraoğlu caddesinde E.Ö.’ye ait bir kahvehane, henüz bilinmeyen nedenle A.T. tarafından kurşunlandı. Araç ile kahvehanenin önüne gelen A.T., kahvehanede vatandaşların oturduğu esnada rast gele ateş etmeye başladı. A.T.'nin silahından çıkan kurşunlar, iş yerinin camlarına isabet etti. Kurşunlamanın arından A.T. olay yerinden kaçarken, kahvehanede oturan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede 3 tane boş fişek bulunurken, olay sonrası kaçan A.T.'nin yakalanması için arama başlatıldı.

Serkan Yılmaz