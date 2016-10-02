Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteğini alan Özgür Suriye Ordusu'nun, Suriye’nin Çobanbey kasabası (RAİ) ile Azez ilçesi kırsalındaki ilerleyişi sürerken, Özgür Suriye Ordusu ile DAEŞ arasında çatışmalar devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ hedeflerini tam isabetle vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğini alan Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DAEŞ arasında Azez-RAİ arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmaların sürdüğü RAİ ve Azez kırsalına sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla sabah erken saatlerden itibaren bombalamayı sürdürüyor.

Mehmet Ali Dağ