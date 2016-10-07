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DAEŞ hedeflerine top atışı ve hava saldırısı düzenlendi

Suriye'deki DAEŞ hedefleri fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile ateş altına alınırken, öğleden sonra ise savaş uçakları ile vuruldu.

DAEŞ hedeflerine top atışı ve hava saldırısı düzenlendi

07 Ekim 2016 19:06
DAEŞ hedeflerine top atışı ve hava saldırısı düzenlendi - Tıkla İzle

Suriye'nin Dabık kentini almak için ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu'na destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Baragat ve Kefergan köyleri ile çevresindeki DAEŞ hedeflerini bugün öğlen saatlerine kadar Kilis sınırındaki fırtına obüsleri ve ÇNRA ile yoğun ateş altına almıştı. Aynı bölgeler öğleden sonra ise savaş uçakları ile bombalandı. Hedefler savaş uçakları ile yerle bir edilirken, çıkan dumanlar sınırın Türkiye tarafındaki köylerden de çıplak gözle izlendi. Hava saldırı akşam saatlerine kadar yoğun bir şekilde sürdürüldü. 

Ahmet Bilge
 


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