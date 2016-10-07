Suriye'nin Dabık kentini almak için ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu'na destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Baragat ve Kefergan köyleri ile çevresindeki DAEŞ hedeflerini bugün öğlen saatlerine kadar Kilis sınırındaki fırtına obüsleri ve ÇNRA ile yoğun ateş altına almıştı. Aynı bölgeler öğleden sonra ise savaş uçakları ile bombalandı. Hedefler savaş uçakları ile yerle bir edilirken, çıkan dumanlar sınırın Türkiye tarafındaki köylerden de çıplak gözle izlendi. Hava saldırı akşam saatlerine kadar yoğun bir şekilde sürdürüldü.

Ahmet Bilge

