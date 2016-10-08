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DAEŞ hedeflerine yönelik bombardıman yoğunlaştı

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 46. gününde de Suriye'nin Baragat ve Kefergan köyleri yoğun ateş altına alındı.

DAEŞ hedeflerine yönelik bombardıman yoğunlaştı

08 Ekim 2016 17:25

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 46'inci gününde, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri DAEŞ kontrolündeki Baragat ve Kefergan köyünü yoğun ateş altına aldı. Hava saldırılarının yanı sıra fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar (ÇNRA) sistemleri ile gerçekleştirilen atışlarla, belirlenen DAEŞ hedefleri yerle bir edildi. Aynı bölgede ÖSO ve DAEŞ güçlerinin de çatışmaları sürdüğü öğrenilirken, bugün sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen bombardıman, öğleden sonra yoğunlaştı. Akşam saatlerinde iyice yoğunlaşan atışlar, şuan itibariyle durdu.

Kilis'in sınır köylerinde de atış sesleri duyulurken, vurulan hedeflerden yükselen dumanlar da sınırın Türkiye tarafından görüldü. 

Etiketler: DAEŞ


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