Fırat Kalkanı Harekatı'nın 46'inci gününde, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri DAEŞ kontrolündeki Baragat ve Kefergan köyünü yoğun ateş altına aldı. Hava saldırılarının yanı sıra fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar (ÇNRA) sistemleri ile gerçekleştirilen atışlarla, belirlenen DAEŞ hedefleri yerle bir edildi. Aynı bölgede ÖSO ve DAEŞ güçlerinin de çatışmaları sürdüğü öğrenilirken, bugün sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen bombardıman, öğleden sonra yoğunlaştı. Akşam saatlerinde iyice yoğunlaşan atışlar, şuan itibariyle durdu.

Kilis'in sınır köylerinde de atış sesleri duyulurken, vurulan hedeflerden yükselen dumanlar da sınırın Türkiye tarafından görüldü.