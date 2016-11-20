Fırat Kalkanı Harekatı'nın 89'uncu gününde Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) El Bab bölgesindeki ilerleyişi sırasında DAEŞ militanları tarafından gündüz saatlerinde Türk askerlerine yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 Türk askeri, Suriye'nin El Bab bölgesinden Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattına getirildi. Askerler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Mehmet Bulut