Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışan S.K.'nın Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Sağlık Lojmanlarında bulunan evine operasyon düzenlemişti. Operasyonda, B.Ç., S.K., O.N.Ü., Ş.O., F.K., A.T., C.K., K.K., E.E., O.E., F.K. ve F.F.K isimli şahıslar gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda IŞİD bayrağı da ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 12 kişi bugün sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.K., A.T. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.