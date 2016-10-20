Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » DAEŞ’e karşı Peşmergeyle birlikte çatışan Amerikan askerini İHA görüntüledi

DAEŞ’e karşı Peşmergeyle birlikte çatışan Amerikan askerini İHA görüntüledi

Musul operasyonu kapsamında İmam Rıza köyünde terör örgütü DAEŞ'e karşı Peşmerge güçleriyle birlikte çatışan Amerikan askeri İHA kameraları tarafından görüntülendi.

DAEŞe karşı Peşmergeyle birlikte çatışan Amerikan askerini İHA görüntüledi
DAEŞ’e karşı Peşmergeyle birlikte çatışan Amerikan askerini İHA görüntüledi - Foto Galeri

20 Ekim 2016 20:00
DAEŞ’e karşı Peşmergeyle birlikte çatışan Amerikan askerini İHA görüntüledi - Tıkla İzle

Musul’u kurtarma operasyonunun dördüncü gününde çatışmalar şiddetini arttırarak devam ediyor. İlk üç günde terör örgütü DAEŞ’in elinden 22 köy alan Peşmerge güçleri, operasyonun dördüncü gününde Başika bölgesine operasyon yaptı. İlk üç günde oldukça hızlı bir ilerleyiş kaydeden Peşmerge güçleri, Başika ve İmam Rıza köyünde terör örgütü DAEŞ’in sert direnişi ile karşılaştı. Sabahın erken saatlerinde İmam Rıza köyü ve Başikay’ı havan toplarıyla bombardıman tutan Peşmerge güçleri karadan da ilerleyişini sürdürerek, İmam Rıza köyüne kadar geldi. Ancak burada terör örgütü DAEŞ mensupları, Peşmerge güçlerine bombalı araçlarla saldırdı. Peşmerge güçlerinin karşılık vermesiyle birlikte şiddetli çatışmalar yaşandı. Başika ve İmam Rıza köyünde operasyon devam ederken Peşmerge güçlerine havadan da destek verildi. Bölgede çatışma yoğun bir şekilde devam ediyor.

Operasyonda Amerikan askerleri de yer alarak Peşmerge güçlerine destek verdi. Ayrıca çatışmalarda yaralanan Peşmerge güçleri de oldu. Yaralılar bölgenin yakınlarında kurulan sahra hastanelere sevk edildi. Cephede savaşan Peşmerge güçleri karşılaştıkları direnişe rağmen terör örgütü DAEŞ’ten korkmadıklarını er ya da geç Başika’yı ve İmam Rıza köyünü DAEŞ’in elinden alacaklarını söyledi. Peşmerge güçleri, “İlk üç günde iyi mesafe aldık. Birçok yeri DAEŞ’ten temizledik. Ancak burada DAEŞ bombalı araçlarla bize saldırdı. Onlardan korkmuyoruz. Er ya da geç Başika ve İmam Rıza köyünü DAEŞ’ten temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan DAEŞ ile çatışan Peşmerge güçleri ve Amerikan askerleri İHA kameraları tarafından görüntülendi.


İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!