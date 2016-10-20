Musul’u kurtarma operasyonunun dördüncü gününde çatışmalar şiddetini arttırarak devam ediyor. İlk üç günde terör örgütü DAEŞ’in elinden 22 köy alan Peşmerge güçleri, operasyonun dördüncü gününde Başika bölgesine operasyon yaptı. İlk üç günde oldukça hızlı bir ilerleyiş kaydeden Peşmerge güçleri, Başika ve İmam Rıza köyünde terör örgütü DAEŞ’in sert direnişi ile karşılaştı. Sabahın erken saatlerinde İmam Rıza köyü ve Başikay’ı havan toplarıyla bombardıman tutan Peşmerge güçleri karadan da ilerleyişini sürdürerek, İmam Rıza köyüne kadar geldi. Ancak burada terör örgütü DAEŞ mensupları, Peşmerge güçlerine bombalı araçlarla saldırdı. Peşmerge güçlerinin karşılık vermesiyle birlikte şiddetli çatışmalar yaşandı. Başika ve İmam Rıza köyünde operasyon devam ederken Peşmerge güçlerine havadan da destek verildi. Bölgede çatışma yoğun bir şekilde devam ediyor.

Operasyonda Amerikan askerleri de yer alarak Peşmerge güçlerine destek verdi. Ayrıca çatışmalarda yaralanan Peşmerge güçleri de oldu. Yaralılar bölgenin yakınlarında kurulan sahra hastanelere sevk edildi. Cephede savaşan Peşmerge güçleri karşılaştıkları direnişe rağmen terör örgütü DAEŞ’ten korkmadıklarını er ya da geç Başika’yı ve İmam Rıza köyünü DAEŞ’in elinden alacaklarını söyledi. Peşmerge güçleri, “İlk üç günde iyi mesafe aldık. Birçok yeri DAEŞ’ten temizledik. Ancak burada DAEŞ bombalı araçlarla bize saldırdı. Onlardan korkmuyoruz. Er ya da geç Başika ve İmam Rıza köyünü DAEŞ’ten temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan DAEŞ ile çatışan Peşmerge güçleri ve Amerikan askerleri İHA kameraları tarafından görüntülendi.

İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık