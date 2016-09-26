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DAEŞ’i koalisyon havadan Türkiye obüslerle vurdu

Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 34’üncü gününde Koalisyon uçakları tarafından, Amiriyah bölgesinde tespit edilen DAEŞ unsurlarına yönelik 3 hava harekatı icra edildi ve 4 DAEŞ unsuru etkisiz hale getirildi. TSK da 18 DAEŞ hedefine, 27 adet Fırtına obüsü atışı yaptı.

DAEŞi koalisyon havadan Türkiye obüslerle vurdu

26 Eylül 2016 20:37

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Azaz, Rai sektöründe muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Kuvvet Grubu’nun güney istikametindeki ileri harekatında saat 18.00 itibariyle kontrol altına alınan alan bulunmuyor. Özgür Suriye Ordusu ve DAEŞ arasındaki çatışmalar Ameriyah, Tall Ar, Tall Aşah ve El Eyyubiyah bölgelerinde yoğun olarak devam ediyor. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 18 DAEŞ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından 27 adet Fırtına atışı yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından, hava harekatı icra edilmedi, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirildi. Koalisyon uçakları tarafından, Amiriyah bölgesinde tespit edilen DAEŞ unsurlarına yönelik 3 hava harekatı icra edildi ve 4 DAEŞ unsuru etkisiz hale getirildi.

DAEŞ’ten temizlenen bölgelerde, bugün itibariyle 2 tuzaklı mayın daha bulunarak, harekatın başlangıcından itibaren çoğu tuzaklanmış toplam 28 mayın ve 981 el yapımı patlayıcı muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.


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