Edinilen bilgiye göre, yürütülmekte olan Fırat Kalkanı Operasyonuna karşı misilleme yapmak üzere el yapımı patlayıcıyla birlikte Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu S.S.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs ile birlikte polis ekipleri, daha önceden Türkiye'ye sokulmuş olan ve üzerinde ateşlemeye hazır toplam ağırlığı 4 bin 410 gram güçlendirilmiş TNT patlayıcı ile imal edilmiş 5 adet mıknatıslı ve bilye sistemli el yapımı patlayıcı EYP, 10 adet 9 woltluk pil, 5 adet kapsül, 5 adet uzaktan telefonla kumandalı anahtar sistemi ve 50 metre infilak fitili ele geçirdi.

Yakalanan DAEŞ'li teröristle ilgili sorgunun sürdüğü öğrenilirken, şahsın işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.