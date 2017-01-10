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DAEŞ'in kaçırdığı askerden acı haber..

Fırat kalkanı operasyonunun 98 gününde DAEŞ tarafından kaçırılan ve 40 gündür kendisinden haber alınamayan Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı. Acı haberi aileye Çanakkale Valisi Orhan Tavlı verdi.

DAEŞin kaçırdığı askerden acı haber..

10 Ocak 2017 00:33

TSK'nın Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatında 29 Kasım tarihinde irtibatın kesildiği açıklanan iki askerden birisi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi baba ocağına ulaştı.

Acı haberi, Kaşıkçı'nın ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten verdi. Evin önünde 112 acil servisi ambulansı hazır bekletildi. Acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin Kilis'e getirildiği öğrenildi. 

DEAŞ tarafından kaçırılan askerin şehadet haberi,  Ankara’daki evine ulaştı

DEAŞ terör örgütü tarafından kaçırılan iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın şehadet haberi, Ankara’da yaşayan öğretmen eşine ulaştı.

DEAŞ terör örgütü tarafından Suriye’nin El Bab bölgesinde kaçırılan iki askerden biri olan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın şehadet haberi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan eşine ulaştı. Askeri yetkililer, şehidin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evine giderek ailesine acı haberi iletti.

Şehit astsubay’ın El Bab’da ölü olarak bulunduğu kaydedildi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin acılı eşi, taziye ziyaretine gelenleri kabul etti. Deniz adında 15 aylık bir kız çocuğu olduğu öğrenilen şehit astsubay Kaşıkçı’nın Gaziantep’te olan naaşı, defnedilmek üzere memleketi Çanakkale’ye gönderilecek.  

Gürkan Düzenli - Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce - Musa Erdoğan - Onur Emre Durak

Etiketler: Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, DAEŞ tarafından kaçırılan, Fırat Kalkanı operasyonu, Kıvanç Kaşıkçı, şehit


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Toplam Yorum (2)

  • ozan kan : 10 Ocak 2017, Salı 01:55
    00
    Adamlar 23 aralik da sehit edildi , bugun 10 ocak. Nerdeyse 20 gün olmus daha cenazeleri yeni getiriliyor. Kusura bakmayinda bürokrasimiz sifir. Bir cenazeyi bile getirmek koskoca devlet icin bu kadar zorsa, ici bos davuldan farkimiz yok, anca kafa agrisi yapariz.
  • ibrahim Yavuz : 10 Ocak 2017, Salı 01:33
    00
    Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun.
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