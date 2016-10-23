Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Şubat ayında Belçika'da oturan Fas uyruklu 42 yaşındaki Mimoun Bateoui'yi DAEŞ adına eylem yapmak için geldiği öne sürülen Bursa'da gözaltına aldı. Cep telefonunda DAEŞ propagandasını içeren görüntüler bulunan ve üzerinden ankesörlü telefon kartı çıkan Bateoui tutuklandı.

Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından hakkında dava açılan Mimoun Bateoui, ilk duruşmada tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Bateoui, Bursa'ya eşinin internetten İslami içerikli bir siteden yazıştığı kadın arkadaşının eşi olan M.S. ile tanışmak için geldiğini, onunla konuştuktan sonra bu kentte boks salonu kurmaya karar verdiğini söyledi. Bateoui, cep telefonunda bulunan DAEŞ ile ilgili görüntüler için, "Bunları izleyip hemen sildim. Çünkü Belçika'da bu örgüte ve Müslümanlara iyi gözle bakmıyorlar" dedi.

Fas'a iade edilmemesi için mahkeme heyetine yalvaran Bateoui, "Fas'a göndereceğinize bana 100 yıl ceza verin razıyım. Aksi halde kendimi öldürürüm. Türkiye'ye sığınmayı talep ediyorum" diye konuştu.

Mimoun Bateoui, son olarak, "Beni Fas’a göndermeyin, vereceğiniz karara saygılıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, elde edilen kanıtlara göre Mimoun Bateoui’ye “terör örgüt üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay, “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 2.5 yıl olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Ahmet Faruk Çabuk