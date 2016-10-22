Koalisyon güçlerinin önceliğinde Musul’u kurtarmaya yönelik başlatılan operasyon kapsamında güney ve doğu cephelerinde sıkışan DAEŞ militanları, gece yarısı Kerkük’e saldırmıştı. Hem dışarıdan hem de Kerkük içindeki uyuyan hücreleri harekete geçiren DAEŞ militanları Kerkük’te ortamı savaş alanına çevirirken, sıcak çatışmalar yaşandı. Kerkük’teki bir elektrik santralini havaya uçuran ve kente canlı bombalarla saldıran DAEŞ militanlarının gece yarısı Kerkük’e yaptıkları giriş güvenlik kameralarına yansıdı. DAEŞ militanlarının gece saat 03.00 sıralarında bir pikapla girdikleri görülüyor. Dışarıdaki grubun içeriye girmesiyle birlikte içerideki uyuyan hücrelerin de sokağa çıktığı görülüyor. Bunun üzerine Kerkük’te sokağa çıkma yasağı ilan edilirken DAEŞ militanlarına yönelik operasyon düzenledi. Irak polisi, Peşmerge güçleri, ırak ordusu, Türkmen birlikleri ve Şii milislerin de yer aldığı operasyonda çok sayıda DAEŞ militanı öldürülürken, militanlar da operasyonlara canlı bomba ve keskin nişancılarıyla karşılık verdi. Kerkük’te sokağa çıkma yasağı devam ederken şehrin tüm giriş çıkışları da kapatıldı. Yüzde 90 dolaylarında güvenliğin sağlandığı Kerkük’te operasyonların devam ettiği öğrenildi. DAEŞ militanlarının Kerkük’e girmesi nedeniyle halkın da silahlanıp sokağa çıktığı ve operasyona destek verdiği öğrenildi.



Mehmet Altunışık