Irak Başbakanı Haydar el İbadi, dün bir süredir beklenen Musul'u DAEŞ'ten temizleme operasyonunun başladığını açıklamıştı. İbadi’nin açıklamasının ardından Musul’da ilerleme kaydedilirken, Peşmerge güçleri Musul’a bağlı birçok köyün kontrolünü sağladığını duyurmuştu. Operasyon kapsamında Peşmerge güçleri ilerleme kaydederken, terör örgütü DAEŞ Musul’u kurtarmak için başlatılan operasyon kapsamında kentin güney doğusunda konuşlanan Irak ordusuna ait tanka bomba yüklü araçla intihar saldırısı gerçekleştirdi. Musul’un doğusundaki Bilavet kasabasında gerçekleştirilen saldırıda 70 Iraklı askerin yaşamını yitirdi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Musul Operasyonunun başladığını kaydetmişti. “Zafer vakti geldi çattı ve Musul'u kurtarma operasyonu başladı” ifadelerini kullanan İbadi, Musul halkına seslenerek, “Sizi DAEŞ teröründen ve şiddetinden kurtarmak için bu şanlı operasyonun başladığını açıklıyorum” demişti. İbadi ayrıca Musul'a sadece Iraklı asker ve polislerin girebileceğini de sözlerine eklemişti.