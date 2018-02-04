Diğer
Kategoriler

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi dağ evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

04 Şubat 2018 05:20

Olay dün akşam saat 23.30 sıralarında Ören Mahallesi Kavucaktaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 57 yaşındaki Niyazi Şahin arkadaşı Cafer K. ile birlikte Ören Mahallesi’ne yaklaşık 5 kilometre mesafede ki dağ evinde alkol aldıkları sırada yanlarına gelen bir kişi silahla ateş etmeye başladı. Cafer K. olay yerinden kaçarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, 4 çocuk babası Niyazi Şahin göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yakınları tarafından dağ evinin girişinde kanlar içerisinde bulunan Niyazi Şahin için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahalle sakinleri bir süre sonra yardım çığlığı atan Cafer K.’yı ise dağ evinin yakınlarında buldu. Cafer K. kendilerine aynı mahalleden F.K.’nın ateş ettiğini iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri mahalle sakinleri ile birlikte olay yerine bakmaya gelen F.K.’yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti aydınlatmak için dağ evinde ve dağ evinin etrafında delil aradı. Cinayetle ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Niyazi Şahin’in öldürüldüğü haberine gelen yakınlarını mahalleli sakinleştirmeye çalıştı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Niyazi Şahin’in cansız bedeni ambulansa taşındı.
Cinayete ilişkin savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor. 

Vedat Kılıç

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç