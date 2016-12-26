Edinilen bilgilere göre, olay Afyonkarahisar merkeze bağlı Çakırözü köyü ile Büyükkalecik yolu üzerinde meydana geldi. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği kentte, dağ yolundan Kocatepe gitmeye çalışan bir aracın içerisinde 5 kişilik ailenin yolda mahsur kaldığı ihbarını alan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar gönüllülerinin hemen harekete geçtı. Jandarmaya gelen ihbarın ardından yaklaşık 45 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine gelen AKUT ekipleri, Bekar ailesinin içerisinde bulunduğu ve kardan dolayı buzlanan yolda mahsur kalan 45 HY 987 plakalı araca ulaştılar. Olay yerinde yaptıkları müdahale ile aracı yaklaşık 30 dakikalık bir uğraş sonucu saplandığı kardan çıkaran AKUT ekiplerinin ayrıca ailenin güvenli bir bölgeye intikal etmelerine de eşlik ettikleri belirtildi.

Öte yandan, yolda mahsur kalan baba, anne ve 3 çocuktan oluşan Bekar ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Gökten Ceylan

