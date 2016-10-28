6 yıl önce ailenin en büyük üyesi anne sincapla dost olan Bursalı dağcı Tasim Güler, ailenin tüm fertlerini eliyle besliyor. Dağcı Güler’in elinden fındık ve ceviz yiyen anne sincap Cimcime davranışlarıyla da 6 yıllık dostuna adeta teşekkür ediyor.

Bursa Uludağ’da bir dağcının sincaplarla dostluğu, görenleri şaşkına çeviriyor. Dağcı Tasim Güler boş vakitlerinde Uludağ eteklerinde ziyaret ederek kendi elleriyle beslediği sincaplarla 6 yıllık arkadaşlığı devam ettiriyor. Güler’in sincapları kendi elleriyle beslerken çekilen görüntülerde anne sincap Cimcime’nin dağcının kırdığı fındıkları yemesi, fındık bitince yenisini istemesi ve karnını doyurduktan sonra da adeta teşekkür edercesine yaptığı hareketler ikilinin arasındaki dostluğun seviyesini gözler önüne seriyor. Sabahın erken saatlerinde sincapların bulunduğu bölgeye yürüyerek yarım saatte gelen Tasim Güler, her sabah kayalık alanda bulunan sincapları yanına çağırıp besliyor.

Cimcime adını verdiği sincabı, ilk defa 5-6 yıl önce gördüğünü ve zamanla yiyecek bırakmaya başladığını belirten Tasim Güler, Cimcime’nin zamanla kendisine alışmaya başladığını söyledi. Güler, “İki, üç tane yavrusu var onlara da yemek götürüyor. Yazın doğal olarak yemeklerini buluyor ama kışın zorlanıyor. Kışında gelip yiyecek bırakıyoruz. Artık sesimizi tanıyor. Elimizden hiç çekinmeden yiyor. Bir kıpırtı bir kuş görse hemen kaçıyor. Ne kadar evcilleşse de başkası gelince ürküyor, ortaya çıkmıyor” diye konuştu.