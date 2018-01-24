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Dağda düşen adamı karla mücadele ekipleri sırtında taşıdı

Sivas'ın Gürün ilçesinde dağda düşerek ayağı çatlayan adamı yolun kapalı olması nedeniyle sırtlarında taşıyan karla mücadele ekipleri uzun uğraşlar sonucu hastaneye yetiştirdi.

Dağda düşen adamı karla mücadele ekipleri sırtında taşıdı

24 Ocak 2018 16:16
Dağda düşen adamı karla mücadele ekipleri sırtında taşıdı - Tıkla İzle

Gürün'e 9 kilometre uzaklıkta bulunan Karahisar köyünde yaşayan 45 yaşındaki Ramazan Karatarla yayla evine bakmak için çıktığı dağda düşerek yaralandı. Ayak bileği çatlayan Karatarla'nın durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından, İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve sağlık ekipleri seferber oldu. Yolun kapalı olması nedeniyle yaklaşık 1 kilometre yürüyen karla mücadele ekipleri Karatarla'ya ulaştı. Ekipler, Karatarla'ya yiyecek götürdü. Battaniye konulan Karatarla daha sonra karla mücadele ekiplerinin sırtında 1 kilometre taşınarak iş makinesine alındı. Ambulansın kapalı yola çıkamaması nedeniyle İl Özel İdare Müdürü Umut Aktaş tarafından yaralı Karatarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Karatarla Malatya'ya sevk edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Yasin Kayacı
 

Etiketler: dağ, Sivas

 

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