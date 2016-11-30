Edinilen bilgiye göre, Şevket Yılmaz (55) amcasının oğlu ile birlikte Doluca köyündeki dağlık bölgeye giderken kalp krizi geçirdi. Şevket Yılmaz’ın rahatsızlandığını gören kuzeni durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Dağlık bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarmanın yanı sıra UMKE ve AFAD ekipleri de gitti. Araçları bırakarak dağlık bölgeye tırmanan ekipler Şevket Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni ekipler tarafından kayalıklardan indirilerek, cenaze aracına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş

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